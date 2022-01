Whindersson Nunes se emociona com declaração da ex, Maria Lina Deggan: - Não estava esperando

20/01/2022 | 08:10



Whindersson Nunes foi o primeiro homenageado no quadro Arquivo Pessoal no programa Faustão na Band, na noite da última quarta-feira, dia 19.

Durante o quadro, o comediante recebeu uma mensagem carinhosa da sua ex, Maria Lina Deggan, que deixou emocionado até o apresentador Fausto Silva. Na breve mensagem, a influenciadora declarou todo o seu amor e relembrou do filho do casal, que faleceu em maio de 2021 após um parto prematuro.

- Vocês são a melhor parte da minha história, tenho gratidão por tudo que você fez por mim. O João é o maior sonho da minha vida. Tenho certeza que, onde ele estiver, ele tem muito orgulho do pai que tem. Você merece todo o amor que recebe do Brasil. Eu amo você.

Após a mensagem, mostrando estar emocionado, o apresentador falou:

- Se você não fosse um cara diferenciado, jamais uma ex-namorada falaria isso depois de uma tragédia. Ficamos sem palavras.

O homenageado também se pronunciou e confessou que Maria Lina o deixou surpreso.

- Nós temos uma relação de carinho muito grande. Sempre torcemos um pelo outro. Passamos por uma barra juntos. Eu também falo que a amo. Nem sei o que dizer, não estava esperando.

Em outro momento, o youtuber caiu no choro ao falar da relação que mantém com a sua família atualmente.

- Estamos começando a ter um diálogo depois de muito tempo, nos preocupamos com a saúde mental. Estávamos sempre atrás de dinheiro. Sempre que conseguíamos alguma coisa, alguém adoecia e vendíamos tudo. Agora falamos que nos amamos.

Vale pontuar que o programa foi gravado anteriormente e Fausto Silva testou positivo para Covid-19 logo após a estreia da atração na telinha da Band.