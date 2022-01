Azulão esboça time titular em jogo treino diante do Santos

Dérek Bittencourt



20/01/2022 | 00:32



O São Caetano foi ontem à Baixada para realizar jogo treino contra o Santos, no CT Rei Pelé, em atividade que faz parte da reta final dos preparativos para a estreia das equipes no Campeonato Paulista – o Azulão debuta na Série A-2 em visita ao Monte Azul, enquanto o Peixe ingressa na Série A-1 diante da Inter de Limeira, no Interior, ambos os compromissos no dia 26. E enquanto os titulares de ambos os times estiveram em campo, houve empate por 2 a 2. Já na segunda etapa, quando os treinadores realizaram troca da maioria dos atletas, os donos da casa venceram por 2 a 1.

“Diante da qualidade do adversário foi um excelente teste para o grupo de jogadores. Temos detalhes para acertamos até a estreia, mas saio satisfeito com a disciplina tática do meu time hoje (ontem)”, destacou o técnico Max Sandro, que deu indícios de como o Azulão deverá iniciar o campeonato: Luiz, Thiaguinho, Mineiro, Ferreira e Christianno; Baraka, Lucas Abreu e Roni; Damasceno, Maranhão e Rildo.

Os gols do São Caetano foram marcados por Lucas Abreu e Christianno no primeiro tempo, e Lincon na etapa complementar.

Já os tentos santistas foram anotados por Marcos Guilherme, Madson, Ângelo e Léo Baptistão.