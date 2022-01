Ibope de Faustão cai após estreia e Band volta ao quarto lugar

19/01/2022 | 10:11



O frenesi passou? Ao que parece, o sucesso da estreia do programa Faustão na Band não se repetiu no segundo dia, que rolou na última terça-feira, dia 18. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, o Ibope na Grande São Paulo caiu de 8,3 pontos para 5,8 - fazendo com que a Band deixasse o segundo lugar isolado da audiência e voltasse para a quarta posição.

Já a Globo, ainda segundo o colunista, liderou a faixa das 20h30 às 22h30 com o Jornal Nacional e Um Lugar ao Sol, totalizando 21,5 pontos. Em seguida vieram a Record TV, com 8,3 pontos; o SBT, com 7,2 pontos e, por fim, a emissora da nova atração de Fausto Silva.

Apesar da queda, o apresentador trouxe para a Band grandes nomes de anunciantes, como Magazine Luiza, Carrefour e Santander. Além disso, se comparado com a audiência frequente, o programa quintuplicou o Ibope da Rede Bandeirantes.