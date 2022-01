Rio Grande do Norte: Praia Bonita Resort tem piscinas naturais e lagoas

Redação

Conhecido pelos serviços de excelência e ótimas instalações, o Praia Bonita Resort fica em uma sossegada Praia de Camurupim, em Nísia Florestano, no litoral do Rio Grande do Norte. Ali, a grande barreira de pedras de origem vulcânica forma enormes piscinas naturais e a água é perfeita para praticar esportes como kitesurf e windsurf.

Com é o Praia Bonita Resort

Nísia Floresta é conhecida não só pelas piscinas naturais, mas também por ter um conjunto de belas lagoas – são mais de 20, totalmente apropriadas para deliciosos banhos de água doce. A temperatura da água gira em torno de 26°C e a transparência é de impressionar. Entre as mais visitadas, é possível destacar a do Carcará, a de Alcaçuz, a de Arituba, a da Juventude e a do Arroz.

O Praia Bonita Resort conta com uma piscina de 1.200 m², 150 apartamentos com total conforto e aconchego, restaurante, bar social e bar molhado, spa e sauna. Há também campo de futebol de areia e vôlei de praia, playground, salão de jogos, serviços de transfer e passeios.

Diariamente, o complexo organiza uma série de atividades comandadas por uma equipe de recreação, como jogos, gincanas, teatro, danças, shows e mais.

Os visitantes do Praia Bonita Resort podem optar pelo regime de alimentação all inclusive e por diárias só com café da manhã ou meia pensão.