Braço direito de Filippi vai chefiar Mobilidade Urbana

19/01/2022 | 05:35



Braço direito do prefeito José de Filippi Júnior (PT) em gestões anteriores do petista, Osvaldo Misso foi anunciado ontem como novo secretário de Mobilidade Urbana e Transportes de Diadema em lugar de José Evaldo Gonçalo, que deixou o cargo na segunda-feira. O Diário mostrou na edição do último dia 12 que haveria troca no comando da pasta e apurou que Misso era o mais cotado dentro da administração para assumir o posto. Segundo nota enviada pelo Paço, o antigo titular solicitou seu desligamento, mas se manterá próximo da gestão, embora não esclareça de que maneira.

A mudança em secretaria que está entre as mais estratégicas, sobretudo porque é responsável por encontrar caminhos para resolver um dos maiores gargalos das grandes cidades, que é a mobilidade urbana, ocorre em momento que a administração é alvo de denúncia ao MP (Ministério Público) relativa ao transporte público. Isso porque o vereador oposicionista Eduardo Minas (Pros) enrou com ação na qual pede ao órgão que apure a decisão da Prefeitura de conceder isenção de 100% no ISS (Imposto Sobre Serviços) à Suzantur, empresa que opera o sistema de ônibus no município. No documento, o parlamentar também questiona o aumento no preço das passagens.

A administração informa, ainda, que a troca no comando da pasta não tem qualquer relação com as questões referentes à Suzantur, e que o transporte coletivo é serviço essencial e benefícios (como a isenção do ISS) concedidos são acompanhados de forte fiscalização de cumprimento de metas de qualidade ao usuário”. Cita também programas com os quais pretende beneficiar os usuários de ônibus das linhas municipais a partir do dia 6 de fevereiro, como o Passe Domingão, com redução de R$ 2 no preço da passagem nos domingos e feriados.

O prefeito José de Filippi, por sua vez, lembrou que José Evaldo teve papel fundamental no desenvolvimento e aprovação do novo Plano de Mobilidade Urbana de Diadema, entre outros projetos nos quais trabalhou ao longo de um ano à frente da secretaria. A proposta foi aprovada pela Câmara no fim de 2021 e tem como objetivo estabelecer novas diretrizes à mobilidade em Diadema, buscando harmonia entre automóveis, transporte coletivo, bicicletas e pedestres.

“Quero agradecer ao José Evaldo, que topou o desafio e que fez um ótimo trabalho neste último ano, sendo responsável por aprovar o Plano de Mobilidade de Diadema, entre vários outros projetos estruturantes. Ele agora vai ajudar Diadema de outra forma, e sempre estará por perto. E quero dar as boas-vindas ao Osvaldo Misso, meu amigo e grande profissional, que conhece Diadema como ninguém”, disse o prefeito.

Osvaldo Misso tem longa trajetória na Prefeitura de Diadema, onde foi secretário de Saúde, de Obras e chefe de Gabinete. Também teve passagens pela Prefeitura de São Paulo, nas gestões petistas de Marta Suplicy e Fernando Haddad. Na atual administração em Diadema, estava como diretor de departamento de limpeza urbana na Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

“Agradeço a confiança que o prefeito deposita em mim para eu dar continuidade ao brilhante trabalho feito pelo Evaldo. Sei do desafio que será manter o ritmo da qualidade do trabalho executado pelo Evaldo, e estou aqui com muita alegria e motivado. Vamos nos esforçar bastante para atender às expectativas do morador de Diadema”, comentou Osvaldo Misso.