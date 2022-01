Mauá também tem seu gabinete do ódio

Do Diário do Grane ABC



19/01/2022



Após ser nomeado como secretário adjunto de Governo em Mauá, Tarcísio Tadeu Garcia Pereira estaria montando espécie de gabinete do ódio com objetivo de atacar, nas redes sociais, perfis que criticam a gestão do prefeito da cidade, Marcelo Oliveira (PT). Conhecido de longa data do PT, já que atuou como marqueteiro de candidatos do partido, como o ex-deputado Vanderlei Siraque no pleito municipal de 2008, no qual o ex-parlamentar foi derrotado, Tarcísio Tadeu chegou a Mauá também para coordenar a campanha do secretário Rômulo Fernandes, que deverá se lançar a estadual com o apoio do Paço mauaense. Ao que tudo indica, a atuação de Tarcísio, dentro e fora do governo, está envolta em névoa.

Mais renda

Lei sancionada ainda em 2019 pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) apresentou agora seus primeiros frutos para 15 taxistas de São Caetano, que agora circulam com propaganda de uma rede de cosméticos no vidro traseiro de seus carros, o que rende R$ 100 por mês a cada um. O objetivo é que os 300 profissionais que atuam nesse tipo de transporte sejam beneficiados. “Abrimos a possibilidade de um complemento de renda significativo’, comemorou o chefe do Executivo.

Atendimento presencial supenso

O vereador psolista de Santo André Ricardo Alvarez anunciou que suspendeu, desde ontem, atendimento presencial no gabinete. O motivo, conforme informou o parlamentar, foi um caso confirmado de Covid-19 em um dos integrantes da assessoria. Alvarez avalia retomar o atendimento somente no dia 24 de janeiro. O parlamentar também informou que o gabinete passou por limpeza e desinfecção para garantir a segurança sanitária. O Diário mostrou que as câmaras da região avaliam realizar as plenárias por meio de videoconferência devido ao aumento dos casos de Covid-19 na volta do recesso, em fevereiro. No ano passado, os legislativos adotaram sessões por videoconferência.