Alianças formadas, pérolas ao vivo e participantes com Covid-19. Confira como foi a estreia do BBB22!

18/01/2022 | 01:11



E a noite tão esperada chegou! Nesta segunda-feira, dia 17, ocorreu a estreia do BBB22 - que seguiu a mesma linha das edições anteriores ao dividir a casa entre anônimos e famosos. A noite também foi especial, porque marcou a chegada de Tadeu Schmidt como apresentador do reality.

A primeira a pisar na casa foi Eslovênia - que já chegou soltando pérolas que conquistaram a web. Mas a solidão não durou muito, pouco tempo depois o resto do participantes do grupo pipoca passaram pela famosa porta do reality.

E olha que os brothers não perderam tempo. Logo no almoço, já teve gente querendo formar aliança e se preparar para a chegada do grupo camarote.

E o game continuou no ao vivo. Como segunda-feira é o dia oficial do jogo da discórdia, Tadeu fez os brothers quebrarem o gelo e trocarem plaquinhas. Entre as possibilidades, tinha: parça, pegador, divertido, comilão, sincerão, ambicioso e debochado.

Mas e os famosos? Pois é, Boninho fez suspense até o último minuto e deixou o grupo entrar na casa bem no finalzinho do programa.

Ficaram de fora apenas Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada, que testaram positivo para Covid-19 e entrarão na casa apenas na próxima quinta-feira, dia 20.