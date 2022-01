Sede social da AD SãoCaetano deixará de ser exclusiva do Azulão

Dérek Bittencourt



17/01/2022



A AD São Caetano está prestes a perder a exclusividade de sua sede social, localizada na Avenida Fernando Simonsen, próxima à GCM (Guarda Civil Municipal) e ao Parque Chico Mendes. Isso porque, a partir de hoje, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude vai dividir o espaço – que é municipal – com o Azulão, com a intenção de, aos poucos, permitir que os munícipes também tenham acesso à estrutura do clube, que conta com piscinas, quadra, campo e academia. entre outros equipamentos.

O local, cedido à agremiação em 1992 pelo então prefeito Luiz Tortorello em comodato, desde então, viveu tanto momentos de alegria, com o desenvolvimento de outras modalidades e crescimento do quadro associativo, como também períodos de tensão, como quando, por exemplo, correu risco de despejo com a municipalização dos clubes da cidade. Com o contrato de exploração do Azulão vencido há algum tempo, a Prefeitura decidiu mudar a secretaria para lá e deixar o andar que ocupava no prédio da Câmara são-caetanense.

Atualmente, a sede da AD São Caetano é utilizada pelas categorias de base do time de futebol, que se hospedam no alojamento – inclusive, o time que foi eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior no sábado está no local. As equipes de formação de natação, judô, caratê e boxe também utilizam a estrutura do clube, que já foi casa de atletas olímpicos das artes marciais, como Edinanci Silva, Carlos Honorato, Diogo Silva, Tiago Camilo, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Daniele Yuri e Márcio Sabino, entre outros.

“Teremos no primeiro momento uma administração compartilhada, mas os alojamentos e algumas áreas ficam sob responsabilidade da AD São Caetano”, explicou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Chekin. “Não podemos esquecer que a AD possuía um quadro associativo, que não sabemos como está devido à pandemia, mas a ideia é liberar paulatinamente para a população. Mas respeitando o quadro associativo, se houver”, disse o secretário.

De acordo com o presidente da AD São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, atualmente o clube conta com 4.000 associados, número que, segundo ele, era superior, mas acabou sofrendo queda em razão da pandemia do novo coronavírus. Aliás, segundo o mandatário, a secretaria utilizará espaço diminuto. “Cedemos duas salas vazias para eles, que estavam na Câmara”, declarou Nairo. Fontes ouvidas pelo Diário e que não quiseram se identificar, no entanto, divergem de tal informação. Uma afirmou que a AD São Caetano ficará apenas com uma sala, enquanto outra explicou que o espaço será dividido em um andar para cada uma das gestões, informação esta que foi confirmada por Mauro Chekin. “Nós estaremos no andar térreo e, por enquanto, a AD no primeiro andar.”