Britney Spears está movimentando equipe para dar entrevista para Oprah Winfrey

16/01/2022 | 10:10



Como você vem acompanhando, a vida de Britney Spears sem o pai comandando tudo está indo muito bem e a cantora revelou para o The Sun, que quer abrir a boca e falar sobre todo este assunto em uma entrevista para a Oprah Winfrey.

Para quem não sabe, Britney Spears esteve presa em uma tutela por pelo menos 13 anos sem poder mexer em suas próprias finanças e agora depois de que está livre disso, ela quer contar a sua versão de todos este fatos, visto que todo mundo só tem a parte do pai dela - quem comandava tudo.

- Britney está profundamente magoada e com raiva dos outros que afirmam amá-la e continuam tentando contar sua narrativa quando é a história a contar é dela, revelou uma fonte ao jornal.

Ainda segundo o The Sun, a equipe que agora cuida de Britney já está em contato com a assessoria de Oprah para essa entrevista finalmente acontecer. E a ideia é que tudo seja acertado para que essa entrevista ser televisionada. Uau!

- Ela falará nos próprios termos. Nada está completamente fechado, mas as coisas estão caminhando agora. Acontecerá neste ano, talvez mais cedo do que os fãs [de Britney] pensam. Ela já falou com a Oprah sobre a entrevista e quer que a entrevista com ela aconteça.