Neymar Jr. posa com rostinho colado com Bruna Biancardi nas redes sociais

16/01/2022 | 09:11



Não é novidade para ninguém que Neymar Jr. é um cara super namorador e que está sempre atualizando a sua lista de affair que vamos combinar que é bem grande. E o mais novo affair do jogador de futebol é Bruna Biancardi, pelo menos é o que ele deixar a desejar nas redes socais.

E por falar em redes sociais, o craque do Paris Sain't Germain acabou compartilhando na tarde do último sábado, dia 15, uma foto ao lado de Biancardi no melhor estilo preto e branco pra dar aquele arzinho romântico e os dois ainda apareceram de rostinho colado.

Os dois já teriam sido vistos juntos em uma foto no fim de 2021 quando Neymar. Jr veio visitar a sua avó, mas eles estavam bem distantes no clique e isso mesmo assim não foi o suficiente para as pessoas não fortalecerem o vínculo que eles estavam tendo.

Lembrando que o jogador está se recuperando de uma lesão e não pode ir à campo. Outro ponto que é importante deixar claro são as fotos que muitos fã-clubes deles estão postando dos dois assistindo jogos juntos e vivendo climinha de romance. Será que agora vai?