Carla Diaz revela que entrou no BBB sendo ela mesma o tempo todo

16/01/2022 | 09:10



Carla Diaz participou durante a noite do último sábado, dia 15, do programa Altas Horas e comentou como foi lidar com as críticas após deixar o confinamento do Big Brother Brasil. A atriz ao lado de outros brothers de outras temporadas da casa mais vigiada do Brasil quis deixar bem claro que em todos os momentos ela tentou ser ela mesma.

Para quem não lembra, Carla Diaz acabou se relacionando dentro do confinamento e o público de casa deu uma chance dela sair em um paredão falso, assistir alguns momentos da casa e logo depois voltar para casa principal com a intenção de que ela entenderia pelo menos um pouco do que estava acontecendo, mas ela está focada em seu relacionamento e nem se ligou no que as outras pessoas dentro do BBB estavam falando dela.

E durante o Altas Horas, a artista falou sobre essas críticas que recebeu de muitas mulheres depois dela ter saído do programa.

- Eu ergo a minha cabeça e falo que essa é a minha história! Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu recebi um fandom maravilhoso e é esse carinho que eu valorizo.

Além disso, Carla Diaz comentou sobre o fato de ter entrado no Big Brother Brasil após ter se curado de um câncer e também falou que sempre tentou ser ela mesma.

- Talvez eu tenha sido corajosa demais por ter demonstrado meus sentimentos e ter sido eu o tempo todo. Talvez tenha faltado sororidade, mas eu fui recebida com tanto carinho que eu prefiro ver esse lado positivo. Não foi fácil até um assimilar tudo. A gente vive em um mundo muito machista.