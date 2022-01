Prefeitura de São Caetano lança aplicativo para entregar uniforme escolar

Da Redação



A Prefeitura de São Caetano lançou um aplicativo para a aquisição do uniforme escolar. A partir deste ano, bastará baixar o app no celular para ter acesso ao auxílio de R$ 250 (reajustado para este ano).

A plataforma terá conexão às malharias cadastradas e na hora da compra, o valor será debitado diretamente do aplicativo, dispensando a necessidade de apresentação da nota fiscal de compra na secretaria da escola.



Este novo sistema aprimora ainda mais o Auxílio-Uniforme Escolar, criado em 2017. Nos anos anteriores, o valor do benefício foi depositado na conta bancária do pai ou responsável. “Estamos simplificando ainda mais o acesso das famílias ao uniforme escolar, com a segurança de que o valor será utilizado apenas para o propósito ao qual se destina e de que nenhum aluno fique sem as peças ao longo de 2022”, explica a secretária municipal de Educação, Minéa Fratelli.



Podem se inscrever no sistema qualquer malharia, de São Caetano ou de outras cidades da região, que se proponham a fornecer uniforme escolar no padrão estabelecido pela Secretaria de Educação. A Prefeitura já está fazendo contato com confecções credenciadas nos anos anteriores, e permite a inscrição de novos fornecedores. Os interessados podem entrar em contato com a Seeduc pelo telefone (11) 4224-0670.



Na hora da compra, as famílias podem adquirir o kit completo ou peças avulsas, desde que dentro do valor do benefício. Famílias que não tiverem acesso a um celular não serão prejudicadas: receberão um cartão que poderá ser utilizado apenas nas malharias credenciadas.



Orientações para o download do aplicativo e forma de uso serão dadas para todos os alunos matriculados na rede municipal até o início do ano letivo, previsto para o dia 9 de fevereiro.