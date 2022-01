Exportações da China crescem 20,9% em dezembro na comparação anual

14/01/2022 | 07:08



As exportações da China cresceram 20,9% em dezembro, na comparação anual, informou nesta sexta-feira, 14, a Administração Geral das Alfândegas do país asiático. O resultado marcou uma desaceleração ante os 22,0% observados em novembro, mas ficou acima da previsão de 19,0% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em 2021, as exportações chinesas tiveram aumento de 29,9% em relação a 2020. O valor acumulado de US$ 3,36 trilhões superou o recorde de 2020, de US$ 2,6 trilhões.

As importações da China, por sua vez, aumentaram 19,5% em dezembro e encerraram 2021 com um crescimento de 30,1%, impulsionadas, em parte, pelo aumento dos preços das commodities. O dado mensal, porém, ficou abaixo dos 31,7% registrados em novembro e da previsão de 24,2% do mercado.

Ao apresentar saldo positivo de US$ 94,46 bilhões em dezembro, a balança comercial chinesa totalizou superávit de US$ 676,43 bilhões em 2021, acima de qualquer outro já registrado. O dado mensal também superou as expectativas dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam saldo de US$ 77 bilhões.

O comércio exterior da China se beneficiou, no ano passado, de uma rápida recuperação dos choques de coronavírus de 2020. As duras medidas de controle da covid-19 do governo limitaram infecções locais e permitiram que fábricas e exportadores continuassem a produção e as operações, apesar das interrupções de curto prazo por novos surtos. Fonte: Dow Jones Newswires.