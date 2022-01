Regina Maura é escolhida para comandar a FUABC

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/01/2022 | 04:46



Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), municípios mantenedores da FUABC (Fundação do ABC), decidiram de forma consensual, na tarde de ontem, indicar Regina Maura Zetone, ex-secretária de Saúde de São Caetano, como nova presidente da entidade para o biênio 2022-2023. Ela deverá assumir a instituição ainda hoje.

Conforme o prefeito de Santo André, município que teria direito à indicação à presidência da FUABC para os próximos dois anos, o nome de Regina Maura surgiu após os três chefes do Executivo avaliarem outros profissionais ligados à saúde que atuam na região. Os três chegaram ao consenso de que a pessoa deveria ser de quadro técnico.

“Avaliamos diversos nomes na região e buscávamos um quadro técnico. Utilizamos também critérios exigidos pelo MP (Ministério Público), que tem influência neste tipo de nomeação”, declarou o prefeito de Santo André. Desde 2019, a FUABC se mantém atrelada a TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o MP.

“Sabemos que a Regina Maura é um nome ligado a São Caetano, mas, antes disso, ela é uma gestora de saúde pública. Tem grade trajetória na área, e isso ajudou muito em sua indicação”, comentou Paulo Serra.

Regina Maura substituirá Adriana Berringer Stephan, que ficou marcada por gestão polêmica (veja mais abaixo). Antes disso, entretanto, o nome da nova indicada deverá ser submetido ao conselho curador da FUABC, que avalia os profissionais indicados a cargos de gerência dentro da instituição. Assim que receber crivo do núcleo, a médica deverá assumir o comando da entidade para o biênio 2022-2023.

Ao Diário, Regina Maura declarou que recebeu a indicação com felicidade, e que se sentiu “lisonjeada” com a possibilidade de comandar instituição com mais de 50 anos de atuação no Grande ABC.

“Me senti lisonjeada com a indicação, ainda mais com o consenso dos três prefeitos que mantêm a FUABC. Isso também traz mais responsabilidade. Sabemos que a FUABC faz a diferença na região, e que também mantém a Faculdade de Medicina do ABC, que tem extrema importância para a região”, afirmou a médica.

Regina Maura ainda pontuou o que imagina de sua gestão à frente da FUABC, e avaliou que deverá manter os bons trabalhos nos municípios, mas que ampliará a transparência e também deverá compartilhar a gestão entre os municípios mantenedores.

“Primeiramente vou focar em entender os processos da Fundação, para continuar o bom trabalho da instituição em meio à pandemia (da Covid-19) e também nos municípios da região. Mas tenho certeza que minha gestão será marcada pela transparência, e que os prefeitos poderão acompanhar tudo que será feito na instituição”, declarou.

Raio-X

Regina Maura é especializada em ginecologia obstetrícia, com pós-graduação em economia da saúde. A médica também se especializou em auditoria da saúde. Ela atuou como secretária de Saúde de São Caetano durante as gestões passsadas de José Auricchio Júnior.

Adriana fecha gestão marcada por polêmicas

Adriana Berringer Stephan encerra o comando da FUABC (Fundação do ABC) em meio a algumas polêmicas. Durante o biênio em que esteve à frente da instituição, entre 2020 e 2021, Adriana foi alvo de denúncia de fura-fila no plano de prioridade da vacinação contra a Covid-19, já que funcionários de setores administrativos teriam sido incluídos na lista de imunização. Em maio do ano passado, a Polícia Civil chegou a instaurar inquérito para investigar a denúncia, mas o processo foi arquivado por falta de indícios. Em ação mais recente, a Câmara de Santo André elaborou comissão parlamentar que investiga mudança de dispositivo no regimento da FUABC e que deu a Adriana Berringer plenos poderes para indicar nomes a cargos de gerência. Assim que o dispositivo foi modificado, ela escolheu o médico Adilson Cavalcante para comandar o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. A indicação do médico causou desgaste na imagem de Adriana, já que ela poderia nomear qualquer profissional sem que o designado passasse por crivo do corpo técnico do hospital. Adriana tem sustentado que não modificou o dispositivo, e que a mudança seguiu orientações estabelecidas pelo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acertado com o MP (Ministério Público). A comissão parlamentar da Câmara, entretanto, entende que, apesar de a mudança no regimento não ser ilegal, acabou por deixar as nomeações para cargos de comando bem menos “transparentes”, o que prejudicou a questão “democrática” nas indicações. A comissão chegou a ouvir Adriana Berringer Stephan e também o médico Adilson Cavalcante. Relatório com o resultado da apuração deverá ser entregue no fim deste mês na Câmara.

(Colaborou Francisco Lacerda)