Alfredo Todesco. O adeus de um empreendedor

(Itália, 1-5-1934 – Santo André, 10-1-2022)

Em vida, Alfredo Todesco foi homenageado por duas de suas paixões: o clube MESC e a Sociedade Cultural Brasilitália, entidades da qual participou, colaborando para o crescimento de ambas.

Ingressou no MESC em 1965 e presidiu o clube por mais de uma ocasião, sendo o primeiro mandato iniciado em 1969 e o último encerrado em 2005. Dez anos depois, em agosto de 2015, visitou o MESC e foi homenageado pela então diretoria do presidente João Martins, que deu o seu nome a uma praça do clube.

Já a Brasilitália homenageou Alfredo Todesco como um dos nomes que ajudaram na construção da sua sede social, no bairro Baeta Neves. A homenagem estendeu-se ao ex-presidente Carlos Pega, ao ex-vereador Antonio Vanzella e ao ex-prefeito Tito Costa, em cuja gestão foi concedido o espaço para a Brasilitália.

O EMPREENDEDOR

Todesco atuou no ramo moveleiro, mantendo empresas na linha São Bernardo/Santo André.

O BENEMÉRITO



“O MESC é a minha segunda família”, declarou Alfredo Todesco ao ser homenageado pelo clube, em 2015. E deixou um longo depoimento, subsídios importantes para a construção da história do MESC.

Lembro que pegávamos um caminhão e saíamos rodando pela cidade pedindo por doações. Todo mundo colaborava.

O site do Diário – www.dgabc.com.br – reproduz a fala do benemérito que foi Alfredo Todesco.

DESPEDIDA

Alfredo Todesco era filho de Sebastião Todesco e de Comparin Lúcia. Residia na Vila Suzana, em São Bernardo. Parte aos 87 anos. Deixa a esposa Isabel Martinez Todesco, os filhos Cristina e Sérgio e netos.

Elis Regina vive

Texto: Milton Parron

Na próxima semana, 19 de janeiro, serão transcorridos 40 anos da morte inesperada de Elis Regina, uma das maiores cantoras brasileiras, de gênio irascível em contraposição com a genialidade de suas interpretações.

O programa ‘Memória’, antecipando-se à data, apresentará neste final de semana uma das entrevistas mais divertidas e emocionantes da “Pimentinha”.

A entrevista foi concedida em 1976 ao também saudoso apresentador Hélio Ribeiro, no programa ‘O Poder da Mensagem’, da Bandeirantes. Da entrevista também participou o marido da cantora à época, maestro César Camargo Mariano.

AUDIÊNCIA

Dezenas de edições do programa “Memória” estão disponíveis no ‘podcast’ da Bandeirantes. Basta escolher o seu agregador favorito para acessa-los. No momento, “Memória” é o segundo programa da Rádio Bandeirantes com maior número de acessos no ´podcast’.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memórias Musicais

A história de dois cantores: Francisco Petronio e José Lopes. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Homenagem aos veteranos da Simca/Chrysler. Nesta audição, Domingos Nóbrega. Apresentação: Marquitho Riotto; produção: Cezar Lívio. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 15 de janeiro de 1972 – Ano 13, edição 1741

MANCHETE – Israel invade o Líbano para atacar guerrilha.

DESVENTURA – Deomar Rodrigues de Oliveira, vigilante bancário de Santo André, ganhou na Loteria Federal com o bilhete 12.685, mesma fração comprada pelo colega Valdino da Silva Nunes. Valdino recebeu os 50 mil cruzeiros de prêmio; Deomar não, porque uma filha de dois anos havia rasgado o bilhete premiado.

Reportagem: Jaime Gonçalves.

BASQUETE FEMININO – A equipe do São Caetano EC conquista, por antecipação, o Torneio das Estrelas, disputado no Peru, ao vencer sua quarta partida seguida: 65 a 31 em cima do campeão de Lima, o Sporting Cristal.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 15 de janeiro de 1992 – Ano 33, edição 7962

MANCHETE – Partidos isolam Collor e negam mudança no INSS.

COTIDIANO – A suave melodia “Pour Elise”, de Beethoven, ganha as ruas.

Os jingles que anunciam os caminhões de entrega de gás no Grande ABC deixam os moradores irritados. Alguns chegam a pedir a volta das buzinas.

VÔLEI MASCULINO – A Pirelli venceu ontem (14-1-1992) o Fiat Minas por 3 a 1 e conquista o primeiro turno da Liga Nacional.

EM 15 DE JANEIRO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – Uma companhia de cavalinhos chegou a esta localidade e já começou a armar o seu circo.

1952 – O primeiro ato do novo prefeito de Santo André, Fioravante Zampol, foi visitar o conjunto Casas Populares da Vila Santa Terezinha, que sofreu vários desabamentos com as chuvas de dezembro.

O prefeito vai pedir ao presidente da República a interdição do núcleo. Um inquérito será aberto, já que as casas teriam sido construídas com material de segunda qualidade, sem obedecer às exigências do Código de Obras.



SANTOS DO DIA

Mauro ou Amaro de Gália (Roma 512 – França 584).

Luiz Variara. Italiano. Missionário na Colômbia e na Venezuela.

Arnaldo Janssen

Miqueias

João Calibita



HOJE

Dia Internacional do Compositor

Falecimentos

Santo André

Elvira Barradelli Viola, 98. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natalina Scaboro Sterzeck, 92. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Teresinha dos Santos Cavalcante, 91. Natural de São Luís do Paraitinga (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Margarida Catales Carmosato, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Congonhas, em São Paulo.

São Caetano

Otalia Pontes, 76. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

José Augusto Filipe Ramos, 101. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Ilidia Vaz de Oliveira, 97. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Mauá

Áurea Rosa da Silva, 88. Natural de Coruripe (Alagoas). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Pensionista. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Ailton Gonçalves, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.