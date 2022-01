Os melhores destinos do mundo em 2022 segundo a National Geographic

Redação

12/01/2022 | 11:55



A ilha de Procida, na Itália, o Parque Nacional Yasuni, no Equador, o Lago Baikal, na Rússia, Bonaire, no Caribe, e Costa Rica estão entre os melhores destinos do mundo em 2022, de acordo com a “National Geographic”.

Os lugares escolhidos foram divididos em cinco categorias: Cultura, Sustentabilidade, Natureza, Aventura e Família. Neste ano, a famosa publicação decidiu dar prioridade a parques nacionais e locais conectados à vida selvagem, experiências e atividades ao ar livre, bem como viagens e destinos ecológicos e multigeracionais.

“Embora a pandemia tenha atrasado muitos de nossos planos de viagem por quase dois anos, nossa sede de conhecer novos lugares e fazer viagens que nos impactem só aumentou. De muitas maneiras, o contexto atual deu aos viajantes e comunidades ao redor do mundo um momento para refletir e reorganizar (a maneira) sobre como exploramos o mundo”, diz George Stone, editor executivo da National Geographic Travel.

Melhores destinos do mundo em 2022

A seleção de melhores destinos do mundo em 2022 da National Geographic celebra ainda o 50º aniversário da Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO. Por isso, inclui 10 locais designados como Patrimônio Mundial pela organização. Confira a lista completa.

CULTURA

Monte Jingmai (Yunnan, China) | Indicado por National Geographic Traveler China*

Tin Pan Alley (Londres, Inglaterra)

Hokkaido (Japão)*

Procida (Itália)

Atlanta (Geórgia, Estados Unidos)

SUSTENTABILIDADE

Parque Nacional Yasuni (Equador) | Indicado por National Geographic Traveler América Latina*

Ruhr (Alemanha) | Indicado por National Geographic Traveler Germany

Lodz (Polônia) | Indicado por National Geographic Traveler Poland*

Área Panorâmica Nacional da Garganta do Rio Columbia (Oregon e Washington, Estados Unidos)

Parque Nacional Chimanimani (Moçambique)

NATUREZA

– Reserva Forestal Maia de Belize

Franja de Caprivi, Namíbia | Indicado por National Geographic Traveler Itália

Norte de Minnesota (Estados Unidos)

Lago Baikal (Rússia) | Indicado por National Geographic Traveler Rússia*

Victoria (Austrália) | Indicado por National Geographic Traveller Reino Unido

AVENTURA

Costa Rica | Indicado por National Geographic Traveler Coreia

Bicisenda do Rio Sena (França) | Indicado por National Geographic Traveler França

Sendero Micmac do Rio Nepisiguit (Nuevo Brunswick, Canadá)

Palaos | Indicado por National Geographic Traveller Índia*

Arapahoe Basin (Colorado, Estados Unidos)

Categoria: FAMÍLIA

Cruzeiro no Rio Danúbio | Indicado por National Geographic Traveler Romênia*

Licia (Turquia) | Indicado por National Geographic Traveler Turquia*

Granada (Espanha) | Indicado por Viagens National Geographic*

Bonaire | Indicado por National Geographic Traveler Holanda*

Eastern Shore (Maryland, Estados Unidos)

* Destino declarado como Patrimônio Mundial pela UNESCO.