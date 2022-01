Grizzlies batem Warriors, alcançam 10ª vitória seguida e ampliam recorde do time

12/01/2022 | 08:30



A sequência histórica do Memphis Grizzlies na NBA segue viva. A equipe do Tennessee chegou à sua 10.ª vitória consecutiva ao bater o Golden State Warriors por 116 a 108, no ginásio FedEx Forum, em Memphis, pela rodada de terça-feira da temporada regular.

Com o triunfo, os Grizzlies estenderam o recorde da franquia de vitórias consecutivas em uma temporada e diminuiu a distância para os líderes da Conferência Oeste. Agora com 29 triunfos em 43 partidas, estão atrás somente do Phoenix Suns e do próprio Warriors, que tem 30 vitórias em 40 jogos.

Ja Morant liderou a sua equipe mais uma vez com 29 pontos na partida, combinados com oito assistências, cinco rebotes e dois tocos. O calouro Ziaire Williams anotou 17 pontos, atingindo a sua maior marca na carreira em um jogo. Tyus Jones saiu do banco de reservas para contribuir com os mesmos 17 pontos somados a oito assistências, seis rebotes e cinco de cinco nas bolas triplas.

"Eu gosto dessa pressão. Gosto de sentir isso e é nesses momentos que brilho mais. Gosto de ser o cara que faz o arremesso, acertando ou não", declarou Morant logo após a partida.

Do lado adversário, Stephen Curry saiu de quadra com mais um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na carreira com 27 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, além de dois roubos. Fazendo a sua segunda partida desde o seu aguardado retorno, Klay Thompson marcou 14 pontos, além de pegar três rebotes e distribuir três assistências.

No Canadá, os Suns derrotaram o Toronto Raptors pelo placar de 99 a 95, na Scotiabank Arena, em Toronto, e assumiram a liderança do Oeste e de toda a NBA com a derrota dos Warriors em Memphis. De quebra, encerraram a sequência da franquia canadense de seis vitórias seguidas.

O destaque da partida foi o armador Chris Paul, que foi responsável por 15 pontos, 12 assistências e cinco roubos de bola em pouco mais de 33 minutos que esteve presente em quadra. DeAndre Ayton contribuiu com 16 pontos, nove rebotes e um toco e viu Jae Crowder encerrar a noite com 19 pontos, cinco rebotes, três assistências e dois roubos de bola.

Pelos Raptors, Fred VanVleet chamou a atenção com 21 pontos, cinco assistências e dois roubos de bola e recebeu as ajudas de Pascal Siakam (22 pontos, sete rebotes, sete assistências e três roubos de bola) e de OG Anunoby (25 pontos).

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards 122 x 118 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 95 x 99 Phoenix Suns

Chicago Bulls 133 x 87 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 116 x 108 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 128 x 125 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 87 x 85 Denver Nuggets

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Miami Heat

New York Knicks x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers