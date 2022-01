Bolsas da Ásia fecham em alta, com Powell 'contido' e queda da inflação chinesa

12/01/2022 | 07:19



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 12, seguindo o tom positivo de Wall Street, após comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) terem aparentemente agradado investidores e dados da inflação chinesa abrirem caminho para relaxamento monetário.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,84% hoje, a 3.597,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,42%, a 2.475,82 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei se valorizou 1,92% em Tóquio, a 28.765,66 pontos, enquanto o Hang Seng saltou 2,79%, a 24.402,17 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,48% em Taiwan, a 18.375,40 pontos.

Em audiência ontem no Senado americano, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que aumentos de juros e aperto da política monetária serão necessários para controlar a inflação nos EUA, mas não sinalizou um ritmo mais acelerado de retirada de estímulos, o que contribuiu para o desempenho positivo das bolsas de Nova York. Hoje, serão divulgados dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que têm forte influência nas decisões do Fed.

Na China, por outro lado, a inflação desacelerou em dezembro, tanto para consumidores quanto para produtores, segundo números oficiais publicados ontem, ajudando a preparar o terreno para que Pequim relaxe sua política monetária.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia e de Wall Street, e o S&P/ASX 200 avançou 0,66% em Sydney, a 7.438,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.