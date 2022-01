Ex de Britney Spears sai da prisão e causa pânico ao espionar casa da mãe da cantora

11/01/2022 | 09:11



Jason Akexander, ex-marido de Britney Spears, causou medo após tirar fotos na frente de uma das propriedades da mãe da cantora. Segundo informações do jornal Page Six, o homem foi preso em dezembro de 2021 após violar uma ordem de proteção e perseguir uma mulher não identificada.

As fotos foram tiradas na propriedade Serenity, de Lynne Spears, em Kentwood, Louisiana, na noite do domingo, dia 9, e publicadas em uma perfil privado no Instagram. Ao saberem da notícia, os familiares de Britney teriam ficado apavorados.

Eles acham que é incrivelmente inapropriado e completamente estranho. Já é ruim o suficiente que a família tenha que lidar com os fãs se aproximando demais, e eles gostariam de pensar que podem esperar mais de Jason, que afirma ainda ter tanto amor e respeito por Britney, disse uma fonte próxima a família.

Ainda segundo o jornal, Jason indicou que pretende visitar outras propriedades da família, como a casa onde Britney cresceu - que foi vendida por Jamie Spears por 275 mil reais em 2021.

Em uma das publicações, ele diz que consegue ver luzes acessas na casa de mãe de Britney:

Parece que há algumas pessoas lá agora. A mãe está lá, de qualquer maneira.

Jason e Britney foram casados por 55 horas em 2004.