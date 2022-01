Renata Vasconcellos está com Covid-19

11/01/2022 | 09:11



Quem acompanhou o Jornal Nacional no dia 10 de janeiro notou que Renata Vasconcellos e William Bonner não estiveram presentes à frente do jornal da Globo. O motivo é que Renata testou positivo para Covid-19, no dia 8, apresentando sintomas bem leves, de acordo com informações do colunista Ancelmo Gois.

Pelo protocolo sanitário, Bonner está afastado e fará o teste. Se estiver negativo, volta pra bancada.

No Instagram, a apresentadora postou uma foto de máscara no dia 9 e escreveu:

Vai passar.

Bonner comentou no clique da companheira de bancada:

Claro que vai, parceira! Avante!.