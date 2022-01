Tatá Werneck se irrita com manchete que insinua romance entre Rafael Vitti e Larissa Manoela

11/01/2022 | 09:10



Tatá Werneck não costuma ter ciúmes dos papéis de Rafael Vitti nas novelas e, convenhamos, nem precisa, né? Mas tudo tem limite! Recentemente, a apresentadora se irritou com uma manchete que confundia a ficção com a vida real - dando a entender que o ator tinha envolvimento romântico com Larissa Manoela.

Pois é, você já deve saber que a atriz e o marido da comediante serão os protagonistas da nova novela das 18h da TV Globo, Além da Ilusão. E ao noticiar uma declaração de Vitti sobre Larissa, um veículo escreveu:

Marido de Tatá Werneck fala de romance com Larissa Manoela

Indignada com a manchete, Tatá rebateu:

Vocês não tem vergonha desse título não? Sério. Vou dar dez minutos para pensarem no que fizeram.

Eita!