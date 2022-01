Inaugurada em 1920 como posto fiscal, Estação Capuava foi reformada apenas duas vezes

Ademir Medici



11/01/2022 | 08:18



A estação ferroviária de Capuava foi inaugurada em 15 de setembro de 1920 como posto fiscal, 53 anos depois da inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway, a “Inglesa”, que entrou em operação comercial em 1867, e 37 anos após a inauguração da Estação do Pilar Novo, hoje Mauá, ocorrida em 1883. Em Capuava, no início, os trens paravam apenas por um minuto para recolher os raros passageiros.

Em 5 de março de 1937 o posto fiscal desapareceu e foi inaugurada a estação ferroviária de Capuava propriamente dita. No entanto, levou muito tempo para progredir, sendo reformada pelo menos duas vezes antes da reforma agora anunciada.

A passagem de nível da Estação Capuava (cancelas ou porteiras) sobreviveu até 2011, quando o governo do Estado construiu viaduto de 570 metros sobre a linha férrea.

URBANISMO

O desenvolvimento da Estação Capuava se prende às instalações da Refinaria União, a partir do início da sua construção, no começo dos anos 1950. Menino ainda, José Monteiro, que faria carreira na Refinaria União, hoje Recap do sistema Petrobras, lembrava que seu pai visitava um curandeiro, em Mauá. A família seguia desde a futura Estação Pirelli – hoje desativada – num trole puxado a animal até a casa do curandeiro, atravessando a área baldia onde seria instalada a Refinaria de Capuava.

Quando a Refinaria União foi inaugurada, em 18 de dezembro de 1954, autoridades e convidados chegaram ao local num trem especial da já Estrada de Ferro Santos/Jundiaí. A composição veio de São Paulo até a Estação Capuava, dali rumando para a refinaria por meio de um ramal especial de um quilômetro.

O ramal havia sido construído para que os equipamentos usados na construção da refinaria ali chegassem depois de desembarcados em Santos. Trechos deste ramal ainda são visíveis às margens da ferrovia.

O bairro Capuava, uma parte em Mauá, outra em Santo André, cresceria a partir da estação e da refinaria, ocupando o vale do Tamanduateí, outrora integrante da Fazenda Oratório, urbanizando-o.