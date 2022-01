Marco Pigossi relembra crise de pânico com fake news sobre Rodrigo Simas

07/01/2022 | 16:10



Falar sobre sexualidade ainda é um tabu para muitas pessoas - e quando as celebridades decidem abrir o jogo sobre suas vidas íntimas, a repercussão é gigante! Marco Pigossi, por exemplo, assumiu a homossexualidade em novembro de 2021. Em entrevista à revista Piauí, publicada em janeiro deste ano, o ator relembrou a jornada de autoaceitação e revelou que teve uma baita crise de pânico quando rolaram fake news sobre ele e Rodrigo Simas - na época em que ainda nem era declarado publicamente.

Pigossi começou falando de seu grande papel em Caras & Bocas, na pele do personagem gay Cássio.

Aos 20 anos, eu estava realizando o grande sonho de trabalhar como ator na maior indústria de entretenimento do país, mas vivia um drama pessoal: sentia calafrio só de pensar que o público poderia desconfiar que a sexualidade do personagem e do ator era a mesma. Essa possibilidade me aterrorizava. Os fãs vinham falar comigo, repetindo o bordão rosa chiclete, e eu estendia a mão com firmeza, fazia uma voz forte, para espantar suspeitas. Recorri à terapia durante a gravação da novela. Fazia análise três vezes por semana. Eu sofria por não ser 100% verdadeiro

E não parou por aí! Pigossi soltou o verbo sobre o diretor da Globo Silvio de Abreu:

Ele dizia que atores gays não deviam assumir sua sexualidade publicamente, pois as donas de casa e telespectadoras em geral enxergam o galã como machão.

Em 2011 começaram rolar alguns boatos de que o ator e Rodrigo Simas estariam vivendo um affair. Quando leu as notícias, Pigossi relembra que entrou em desespero:

Abri meu celular e li uma notícia: que eu estava tendo um relacionamento com um ator da mesma novela [Fina Estampa]. Era mentira absoluta. A matéria não dava os nossos nomes, mas deixava claro de quem se tratava. Chegava a dizer que nós nos pegávamos nos bastidores das gravações. Era tudo invenção. A falsa notícia se espalhou. Então, tive uma crise de pânico, comecei a tremer e suar. Liguei para meu parceiro, chorando. Eu dizia para mim mesmo que minha carreira tinha acabado. [...] Passei a tomar antidepressivos e ansiolíticos. O pânico de sair do armário contra minha própria vontade ficou ainda maior.

Hoje em dia, Pigossi está namorando assumidíssimo com o cineasta Marco Calvani.