Atriz de As Branquelas, Brittany Daniel tem filha com óvulo doado pela irmã gêmea

06/01/2022 | 09:10



Muitas vezes, laços entre irmãos são fortes. Se forem gêmeos, então, isso pode aumentar ainda mais. E a histórias de Brittany Daniel e Cynthia prova exatamente isso. Conhecida pelo trabalho em As Branquelas, Brittany revelou que sua filha, Hope, nascida em outubro de 2021, na realidade é fruto de um óvulo doado pela irmã gêmea.

Tudo aconteceu depois que Brittany descobriu que não poderia ter filhos de forma natural após enfrentar um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. A artista foi informada por uma especialista em fertilidade que devido à intensa quimioterapia que encarou durante seis meses em 2011, as suas chances de engravidar seriam remotas. Foi então que veio a ideia de usar o óvulo da irmã.

As informações foram reveladas pela revista People na última quarta-feira, dia 5, mas Brittany Daniel, que interpreta Megan Vandergeld no filme de grande sucesso, também contou tudo em seu Instagram.

Casada com Adam Touni desde 2017, a atriz disse:

- Estamos muito entrelaçadas. Tudo o que é dela é meu e tudo que é meu é dela.

Ao que Cynthia disse:

- Eu enxerguei como um presente muito simples que eu poderia dar a ela, relembrando sua reação quando soube que a irmã não poderia ter filhos.

- Eu sei que Brittany não pensaria duas vezes para fazer isso por mim. Nós sempre compartilhamos tudo, então por que não isso?

Desta forma, depois de três tentativas de fertilização in vitro sem sucesso com os óvulos de Cynthia, Brittany e Adam tiveram que escolher uma barriga de aluguel, que engravidou com os óvulos da irmã gêmea.

- Lutei tanto para conseguir [ter um filho], e estava com muito medo de que isso não fosse acontecer, contou a mamãe, que agora tem Hope nos braços.

Incrível, né?