PMI de serviços do Reino Unido cai a 53,6 em dezembro, mas fica acima da prévia

06/01/2022 | 07:15



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido caiu de 58,5 em novembro para 53,6 em dezembro, atingindo o menor nível desde fevereiro do ano passado, segundo dados finais divulgados nesta quinta-feira pela IHS Markit em parceria com a CIPS. O resultado, porém, ficou acima da leitura preliminar de dezembro, de 53,2, e também da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 52,9.

Já o PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, recuou de 57,6 para 53,6 no mesmo período. Também neste caso, a estimativa prévia havia sido menor, de 53,2. Apesar da queda dos PMIs, as leituras acima de 50 seguem mostrando expansão da atividade econômica no Reino Unido, ainda que em ritmo mais fraco.