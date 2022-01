Duda Nagle mostra reencontro com Sabrina Sato e Zoe após passarem réveillon separados

04/01/2022 | 09:11



A família está reunida novamente! Depois de Duda Nagle ter passado a virada do ano longe de Sabrina Sato e de Zoe, filha do casal, o ator mostrou o emocionante reencontro dos três depois do réveillon separados.

Estamos de volta!!! Feliz ano novo!!!, escreveu ele na legenda do vídeo que mostra o momento em que eles se viram novamente.

Para quem não acompanhou a história, Duda comemorou o ano novo no Rio de Janeiro enquanto Sabrina e a filha do casal viajaram para Bahia com a família. Tudo porque ele testou positivo para influenza (H3N2) e não manteve contato com a família para não infectar a mulher e a filha.

O diagnóstico de Duda foi confirmado pela assessoria de imprensa do casal:

Duda ficou no Rio porque foi diagnosticado com Influenza e se isolou no apartamento que eles têm no Rio. Ele já está bem.

Que bom que eles já estão juntos novamente!