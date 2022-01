Supermercados criam em 11 meses 21,8 mil empregos

Das Agências



04/01/2022 | 08:49



A empregabilidade no setor supermercadista atingiu o melhor desempenho dos últimos cinco anos, com um saldo de 21.802 postos de trabalho criados de janeiro a novembro, segundo apurado pela Apas (Associação Paulista de Supermercados).

Com isso, o setor mantém 588.747 pessoas empregadas. No acumulado do ano, foram registradas 1.205.758 admissões e 1.048.100 desligamentos. No Estado de São Paulo, o

comércio em geral emprega 2.771.844 trabalhadores, sendo que 21,24% deles atuam no varejo alimentar.

“As expressivas contratações do setor supermercadista foramimpulsionadaspela retomada dos serviços no pós-pandemia e a necessidade de atender à expectativa de alta demanda de vendas no período das festasde fimano.O desempenho alcançado comprova a essencialidade das atividades prestadas pelos supermercados à população, ao desenvolvimento econômico e para a geraçãode empregos”, diz Carlos Correa, superintendente da Apas.

Os supermercados de São Paulo registraram queda de 9,55% nas vendas no período de 12 meses finalizado em novembro de 2021 O dado é do IVS (Índice de Vendas dos Supermercados), apurado pela Apas em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O número já é dessazonalizado e deflacionado.

No conceito mesmas lojas, que considera apenas estabelecimentos que já estavam abertos há um ano, o faturamento real dos supermercados no Estado apresentou

queda de 10,54% em novembro e de 10,30% no acumulado do ano.

Para a Apas, o resultado pode ser explicado pela influência da inflação no poder de compra das famílias e a redução no ritmo do consumo. Outra variável foi o impacto do nível de desemprego no montante de recursos financeiros disponíveis na economia.