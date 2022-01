Gabi Brandt anuncia término com Saulo Poncio: Vou amá-lo pro resto da vida

04/01/2022 | 08:10



O casamento de Gabi Brandt e Saulo Poncio chegou ao fim. A notícia foi divulgada pela própria influenciadora através de um post emocionado nas redes sociais.

Na legenda, Brandt foi super carinhosa e contou que está tudo bem entre os dois. No texto, ela diz:

Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, as vezes temos que dar 2 passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família. Eu e Saulo temos 2 filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis que passei ao lado dele. Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou ama-lo pro resto da vida e em mim ele terá pra sempre uma companheira e eterna intercessora.

Saulo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Poncio e Gabi se casaram em 2019 e são pais de Davi, de dois anos de idade, e Henri de 11 meses de vida.