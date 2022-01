Vendas no varejo da Alemanha sobem 0,6% em novembro ante outubro

04/01/2022 | 07:15



As vendas no varejo da Alemanha tiveram expansão de 0,6% em novembro ante outubro de 2021, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 4, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,5% no período. Em relação a um ano antes, por outro lado, o setor varejista alemão vendeu 2,9% menos em novembro. Para o fechamento de 2021, a Destatis estima que as vendas no varejo cresceram 0,9% ante 2020 em termos reais e subiram 3,1% em termos nominais.