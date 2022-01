Avança o projeto do Metrô no Grande ABC

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



04/01/2022 | 04:03



O governo do Estado de São Paulo deu mais um passo para tornar realidade o Metrô no Grande ABC ao assinar, no último dia 29, o contrato para realização de estudos para implantação da Linha 20-Rosa do Metrô, que deve interligar Santo André e São Bernardo com a região da Lapa, na Capital. O acordo foi fechado com o consórcio formado pelas empresas Logit-QueirozMaluf-Almeida&Fleury-EGT. O documento prevê que o estudo seja finalizado em até nove meses.

Chamado de Financial Advisory, o levantamento técnico tem o objetivo de verificar as melhores formas de atrair capital para o projeto por meio de investidores. Envolve alternativas de exploração comercial e imobiliária ao longo do trajeto da linha, das estações e dos pátios de estacionamento de trens e de manutenção. O estudo também tem relação com os aspectos jurídicos e legais da construção da linha, o que inclui os processos de desapropriação de imóveis, por exemplo.

O projeto da Linha 20-Rosa prevê que tenha extensão de 31 quilômetros, com 25 estações e dois pátios. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, os locais exatos das futuras estações ainda não estão definidos. Uma das suas pontas estará em Santo André. Há a possibilidade de que haja interligação nas estações Prefeito Saladino ou Celso Daniel da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A outra ponta deve estar na região da Lapa, na Capital. Em Santo André, o traçado inicial prevê que a linha passe pelas avenidas Príncipe de Gales e Portugal. Em São Bernardo, seria pela Rua Afonsina e avenidas Doutor Rudge Ramos e Taboão, no trecho próximo à Rodovia Anchieta.

O Metrô tem desenvolvido também o primeiro projeto da linha e estudos auxiliares, a exemplo da análise das condições do solo por onde a linha irá passar. Esse levantamento técnico é responsabilidade do consórcio de empresas GPO-GEOCompany-Geotec.

Repercussão

As autoridades da região comemoraram o avanço em direção à construção da linha de Metrô. Prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB) pretende conversar neste mês com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) a respeito do assunto. “Essa expectativa sobre o Metrô já passou do tempo na região. Se a gente trabalhar em cima dessa obra, essa pode ser a grande notícia de mobilidade que o Grande ABC está esperando”, declarou o chefe doExecutivo.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), afirma que o estudo é fundamental para retirar o Metrô do papel na região. “É mais uma importante etapa para o prosseguimento do projeto, cuja implementação será benéfica tanto no aspecto do avanço do transporte quanto da valorização imobiliária e comercial. Trata-se de um grande investimento para a mobilidade urbana, que vai conectar a nossa região à Capital”, disse o tucano.

Responsável por liberar recursos para o projeto por meio de emenda parlamentar, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) comemorou o início do Financial Advisory. “Desde o meu primeiro dia como deputada, a linha (do Metrô) tem sido a minha prioridade. Constantemente fazemos reuniões mensais de acompanhamento do projeto”, defendeu a parlamentar, em suas redes sociais.

Já o secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, afirmou que a linha aponta para o futuro da região. “Será possível garantir os seus benefícios aos cidadãos com confiança da entrega e no tempo necessário para concluir uma linha tão extensa e complexa”, prometeu.

A contratação do projeto da Linha 20-Rosa foi anunciada pelo governo do Estado em julho de 2019. A previsão é que seja realidade até 2029. Na ocasião, o governador João Doria (PSDB) também informou a troca do modelo da futura Linha 18-Bronze. O modal passou de monotrilho para BRT, sigla em inglês para o sistema de transporte rápido por ônibus. A linha tem o objetivo de conectar o Grande ABC à Estação Tamanduateí, na Linha 2-Verde do Metrô. A previsão do governo é a de que o BRT esteja em funcionamento até o ano que vem. Alguns trechos seriam entregues neste ano.