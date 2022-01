Marcelo Oliveira tem medo de chuva?

Do Diário do Grande ABC



04/01/2022 | 05:18



Em mais uma tempestade que assolou Mauá, o prefeito da cidade, Marcelo Oliveira (PT), novamente não colocou os pés nas ruas do município para que possa entender e auxiliar os mauaenses que estão sofrendo com as constantes enchentes. Nem mesmo nas redes sociais o petista tem demonstrado empatia com aqueles que acabam tendo prejuízos em suas casas, comércios e indústria. “A forma como você encara seu dia é o que determina como ele será”, postou Oliveira em seu perfil no Instagram, horas antes de mais uma chuva castigar o município. Na semana passada, o petista também evitou ir às ruas em dia que uma das maiores tempestades desaguou sobre Mauá.

Cicatrizes

Após mais de três anos da facada que Jair Bolsonaro (PL) levou em Juiz de Fora (Minas Gerais), quando ainda era candidato à Presidência da República, o assunto segue vivo na política. O novo fato foi a internação do presidente, ontem, por obstrução intestinal, por conta de sequelas do atentado. Independentemente da sua saúde, o chefe de Estado sempre se esforça para retomar o assunto. No Grande ABC, o vereador bolsonarista de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB) apressou-se em escrever nas redes sociais sobre o tema. “A facada do ex-filiado do Psol Adélio Bispo continua tendo consequências para o presidente Jair Messias Bolsonaro. E ainda tem esquerdista espalhando que a facada foi fake”, escreveu em seu perfil no Facebook.

Atuação

Ex-vereador e ex-prefeiturável em Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), que hoje atua na Agência de Desenvolvimento Econômico, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, relembrou sua trajetória dentro do colegiado. Além disso, Akira aproveitou para pedir renovação da política em sua cidade natal.

Dia de clássico

O ex-prefeito de Mauá e ex-deputado estadual pela cidade Atila Jacomussi (SD) deverá prestigiar jogo entre Grêmio Mauaense e Mauá Futebol Clube, pela Copinha, e que deverá ocorrer no Estádio Municipal Pedro Benedetti, na cidade, às 13h. “Amanhã (hoje) teremos o clássico da Locomotiva contra o Índio”, declarou o ex-prefeito no Facebook.