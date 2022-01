Primeiro dia útil do ano tem fortes chuvas no Grande ABC; veja imagens

Do Diário do Grande ABC



03/01/2022 | 14:24



O primeiro dia útil de 2022 começou com fortes chuvas no início da tarde no Grande ABC. O temporal começou por volta das 13h30 desta segunda-feira (3) e já deixou diversos pontos de alagamento em várias cidades da região. A CPTM interditou a circulação dos trens na Linha 10-Turquesa, que liga a Capital ao Grande ABC, entre as estações Prefeito Saladino e Capuava.



Na Vila América, em Santo André, a chuva interrompeu o fluxo do trânsito no trecho próximo ao Atrium Shopping. Na rua Catequese, também em Santo André, uma árvore pegou fogo por causa de curto-circuito que atingiu fios de eletricidade.



A Defesa Civil de Mauá informa que há neste momento sete pontos de alagamento na cidade, dois deles intransitáveis, na Avenida Humbero Soares Sampaio, no Capuava, e Na Castelo Branco, no Zaíra 2. “Identificamos no radar ponto de precipitação na altura do Itaim Paulista, com o vento soprando na direção de Mauá. O pluviômetro da cidade marca até agora 36,14 milímetros de chuva, o que já nos deixa em atenção”, informa Benedito Batista Ramos, 58 anos, do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil. Ribeirão Pires também foi atingida pela forte pancada de chuva.

Se você tem fotos ou vídeos de alagamentos na sua região, mande para o Diário pelo WhatsApp (11) 99612-4764.

Avenida dos Estados

Trens têm circulação interrompida

Árvore pega fogo na Catequese

Mais informações em breve.