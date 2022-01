Inflação anual na Turquia salta a 36,08% em dezembro, maior nível desde 2002

03/01/2022 | 07:09



A inflação anual ao consumidor da Turquia atingiu 36,08% em dezembro de 2021, acelerando pelo sétimo mês consecutivo e atingindo o maior nível desde setembro de 2002, segundo dados publicados hoje pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país.Em novembro, o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) turco havia subido 21,31% em relação a igual mês do ano anterior. O salto do CPI na Turquia ocorre em meio à desvalorização da lira turca e ao avanço das expectativas de inflação. Na comparação mensal, o CPI turco aumentou 13,58% em dezembro, depois de subir 3,51% em novembro, informou a TurkStat. Fonte: Dow Jones Newswires.