Tigre é interessado único na concessão do Estádio 1º de Maio

Dérek Bittencourt



03/01/2022 | 00:01



O Estádio 1º de Maio tem tudo para voltar para controle do São Bernardo FC. O Tigre, que já administrou o espaço durante mais de uma década, foi o único interessado a apresentar proposta pela concessão da praça esportiva. A reunião de abertura de envelopes ocorreu em 29 de dezembro de 2021 e somente o Aurinegro entregou os documentos de habilitação. A proposta comercial apresentada, no entanto, ainda não foi divulgada. Pelo clube, quem participou e assinou foi o sócio-administrador Ricardo Van Haandel Graziano, filho de Roberto Graziano, dono da Magnum, empresa que é proprietária do São Bernardo FC.

Segundo edital da Prefeitura de São Bernardo, a vigência do contrato da concessão é de dez anos, prorrogável por mais cinco anos. O valor mínimo estipulado pela administração pública são-bernardense para o concessionário é de R$ 3 milhões, que podem ser parcelados em até 100 pagamentos mensais de R$ 30 mil. O licitante deve ainda arcar com todos os tributos, taxas, encargos e demais custos de qualquer natureza, de acordo com o edital.

A Prefeitura estima economia mensal de R$ 40 mil com a terceirização do local.

A diretoria do São Bernardo FC não quis se manifestar a respeito. Em novembro, o CEO da Magnum, Lucas Andrino, disse que o Tigre realizaria obras imediatas para que o 1º de Maio possa estar apto a receber os jogos do Campeonato Paulista da Série A-1, que começa no dia 26. O primeiro jogo no estádio da Vila Euclides será no dia 30, quando o Aurinegro recebe o Palmeiras.

REFORMA

O gramado já passa por manutenção. A World Sports – que também foi contratada para atender o CT do Tigre – iniciou o processo de recuperação do campo, a qual contempla adubação, corte vertical, reinstalação dos gols, cobertura e aeração e controle de ervas daninhas. “Começamos o trabalho de manutenção do 1º de Maio e também cuidaremos do centro de treinamento. Tudo estará pronto para o primeiro jogo em casa no Campeonato Paulista”, afirmou André Amaral, diretor de operações da empresa.