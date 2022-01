Navio com cerca de 20 casos de covid inicia desembarque no Rio

02/01/2022 | 15:14



Mais de três mil pessoas começaram a desembarcar neste domingo do navio MSC Preziosa, da MSC Cruzeiros, que desde a manhã está atracado no Píer Mauá, no Porto do Rio de Janeiro, após registrar cerca de 20 casos de suspeita de covid-19 entre passageiros e tripulantes. É o terceiro cruzeiro com registro de surto do coronavírus ao longo dos últimos dias. Ao todo, pelo menos 166 casos da doença já foram notificados em embarcações atracadas na costa brasileira.

Primeira a desembarcar junto com o marido, Vera Maia, 54 anos, disse que a viagem foi maravilhosa e mesmo com a demora para o desembarque havia muita organização e informações a bordo. A viagem durou oito dias e passou por Salvador, Ilhéus e Búzios. "Não temos o que reclamar, não tivemos contato com nenhum dos infectados e está tudo muito organizado", disse ao desembarcar.

Ansiosa desde às 9h da manhã à espera da avó que está no navio, Antônia, 7, passou do choro à alegria só saber que o desembarque foi liberado. A avó, Denise Torres, acenava a todo momento de dentro do navio e depois da fila de desembarque. "Foi a primeira vez que minha mãe resolveu ir em um cruzeiro, ficamos com medo, mas agora está tudo bem", disse a mãe de Antônia, Ariana Xavier, 35.

Enquanto a fila do desembarque diminuía, a do embarque por, sua vez, só crescia. Cláudio de Souza Marques, publicitário, 57, aguardava pacientemente a hora de entrar no Preziosa para uma viagem pelas praias de São Paulo. O risco de contaminação no navio não era uma preocupação. "Todos fizemos testes na segunda, na quarta-feira e hoje, como exigiram, e vamos fazer mais um lá dentro, meu nariz não aguenta mais, mas é bom porque mostra que é seguro", afirmou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio apontou que, em contato com a Anvisa, foi informada de que há cerca de 20 casos confirmados de covid-19 no navio MSC Preziosa. Segundo o comunicado, "todos os pacientes, assim como os cerca de 35 a 40 contactantes estão cumprindo isolamento a bordo". A pasta informou ainda que realizaria a investigação epidemiológica em conjunto com a Anvisa neste domingo, a fim de determinar o cenário epidemiológico da embarcação.

Após os surtos registrados nos cruzeiros MSC Splendida e Costa Diadema, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro. A recomendação foi feita nesta sexta-feira, 31, até que haja mais dados disponíveis para avaliação do cenário epidemiológico. O ministério informou neste sábado, 1º, que avaliaria as "medidas cabíveis".