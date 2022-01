Homem paga 250 refeições no almoço especial do Bom Prato

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



01/01/2022 | 00:01



Nem a forte chuva do fim da manhã de ontem impediu o intenso fluxo de pessoas no restaurante popular Bom Prato, na região central de São Bernardo. A cada minuto, várias pessoas chegavam para fazer, talvez, a última refeição do ano. Destaque também para a boa ação do agricultor da Bahia José Pio Borges Couto, 62 anos, que almoçava no local e tomou a iniciativa de pagar 250 refeições.

A unidade ofereceu, por apenas R$ 1, almoço com cardápio diferenciado para celebrar o Ano-Novo, assim como ocorreu no Natal. No total, foram servidas 727 refeições, que alimentaram pessoas que estavam sozinhas ou acompanhadas de toda família.

O cardápio diferenciado era composto por arroz, feijão, escalope à francesa (carne bovina ao molho), salada virada de ano (salada de repolho com cenoura ralada) e, de sobremesa, pudim de chocolate. A alimentação agradou à família Silva, que participa das refeições de fim de ano há pelo menos dois anos. Acompanhada das filhas Ingrid (20 anos), Isabela (10), Gabriela (8) e Ana Beatriz (7), a mãe Pamela da Silva Moura, 39, não poupou elogios à comida. “Estava tudo muito delicioso, mas não somente hoje (ontem), sempre que venho comer aqui é tudo muito bem servido e gostoso. Por mim, viria todos os dias se pudesse, o valor é acessível e ficamos todos bem alimentados”, comentou Pamela.

A refeição foi elaborada para agradar o paladar do público que frequenta o restaurante popular, conforme explica a nutricionista da unidade, Mayara Ribeiro Reis, 33. “Procuramos trazer prato diferente, mas que não fuja muito do gosto das pessoas que frequentam aqui. Nós sabemos que muitos que vêm não têm família, e alguns nem onde morar, por isso fazemos tudo com amor e carinho para que tenham uma refeição especial.”

BOA AÇÃO

O espírito de solidariedade também marcou presença na ceia de fim de ano no Bom Prato. O são-bernardense José Pio Borges Couto, 62, garantiu a refeição de 250 pessoas que estiveram no restaurante popular. A intenção era doar marmitas para pessoas em situação de rua, porém, ao chegar no local decidiu deixar pago o almoço de quem passasse pela fila do caixa. “Quando vou ao restaurante com meus filhos gastamos muito mais em apenas uma única refeição. Várias dessas pessoas só têm esse dinheiro para comer, e tem muita gente precisando de ajuda, quero poder fazer isso mais vezes”, declarou Couto, que também almoçou na unidade.

A notícia da ação logo se espalhou pelo local, e os frequentadores que foram beneficiados pela doação não esconderam o sentimento de gratidão. “Foi muito bonita a atitude dele, garantindo a comida de tanta gente. Ele nem tem obrigação de fazer isso, essa responsabilidade é do poder público, mas isso só mostra a boa intenção de ajudar o próximo”, destacou Gláucio Santos de Almeida, 35, morador do bairro Baeta Neves e frequentador assíduo do restaurante.