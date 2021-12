Ator que interpreta o Cascão no filme da Turma da Mônica, Gabriel Moreira revela: Não gosto de tomar banho!

31/12/2021 | 15:11



Maurício de Sousa e toda a sua turminha do bairro do Limoeiro estão estreando um novo filme nos cinemas chamado Turma da Mônica - Lições. E Gabriel Moreira, ator de 13 anos de idade que interpreta o Cascão na trama, deu alguns detalhes sobre o novo trabalho.

Não é novidade para ninguém que os quadrinhos da Turma da Mônica foram extremamente importantes para várias pessoas começaram a ler ainda na infância, e Gabriel entende essa importância para o público e revela que mesmo bem novinho também acompanhou a saga da Dona da Rua. Olha só o que ele fala sobre a importância do autor na vida das pessoas:

- Nossa muito! Na escola quem acabava a lição podia esperar lendo gibis, eu terminava rápido só pra pegar um gibi da turma para ler.

Diferentemente dos testes convencionais em que você vai defender um texto com poucas pessoas, a produção teve bastante trabalho para conseguir achar as características parecidas dos atores com os personagens. E Gabriel conta como que foi este momento - e o susto que levou ao conhecer Maurício de Sousa.

- Não foi bem um convite. Eu fiz um teste e não imaginei que ia passar. Foram mais de sete mil crianças de todo o Brasil e muitas crianças super talentosas. Na última fase o próprio Maurício deu a notícia e eu quase cai pra trás. Lembro como se fosse hoje, um dos dias mais emocionantes da minha vida.

Gabriel contou ainda se sente responsabilidade na hora interpretar o Cascão, e falou abertamente também se tem alguma característica parecida com o personagem.

- Antes do filme sair eu tinha muito medo de não conseguir corresponder a expectativa do público. É um personagem de mais de 60 anos e amado por todos os brasileiros, mas acho que curtiram. Eu acho que você já pode imaginar né? Eu tenho preguiça de tomar banho, mas tomo todos os dias? Brincadeira! Ele é muita desastrado e eu também.

Que fofo, né!? Lembrando que o filme Turma da Mônica - Lições estreou na quinta-feira, dia 30. Não perca!