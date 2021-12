Virginia Fonseca e Zé Felipe falam sobre carreira e vida pessoal: Tudo é para a Maria Alice

31/12/2021 | 15:11



Virginia Fonseca é um estouro na internet! Com apenas 22 anos de idade, a loira é um dos nomes mais influentes do Instagram, no qual divide, com mais de 30 milhões de seguidores, sua rotina e os desafios da maternidade. Zé Felipe, de 23 anos de idade, também não fica atrás! Filho do cantor Leonardo e da jornalista Poliana Rocha, vem emplacando hits atrás de hits nas paradas de sucesso do sertanejo. Prova disso é a nova música Toma Toma Vapo Vapo que bateu dois milhões de visualizações nas primeiras 24 horas do lançamento. Juntos, os pombinhos são pais da pequena Maria Alice, outro fenômeno das redes sociais, afinal, quantas bebês de apenas seis meses de vida vocês já viram colecionar mais de seis milhões de seguidores? Em entrevista, o casal falou sobre a nova fase da carreira e entregou detalhes da vida pessoal.

Virginia, que começou a postar os vídeos no Youtube quando tinha 17 anos de idade, em 2016, relembrou o início da trajetória e revelou que ainda não consegue acreditar no carinho do público - que conquistou em tão pouco tempo.

Uma prima sugeriu para eu criar um canal, eu criei e deu certo [risos]. É inacreditável! Realmente, não tenho palavras pra descrever a gratidão que eu sinto. Às vezes, nem eu acredito que tem tanta gente que me segue, espera pelo meu bom dia [risos].

Uma das marcas registradas da loira são os vídeos em que dá bom dia para os internautas nos Stories. Sempre de pijama e com uma xícara na mão, todos os dias, Fonseca surge dançando ao som de uma das canções do maridão. A mais recente é Toma Toma Vapo Vapo, que viralizou após a influenciadora criar uma coreografia para a letra.

Acho que já virou tradição a Virginia fazer as danças das minhas músicas. Ela acompanha os meus projetos, é ouvir pela primeira vez que começa a pensar em um passinho. Essa música é um estouuuuro, fiquei muito feliz. A gente é assim, viu alguma coisa boa, já grava e lança para o povo aproveitar, explicou Zé.

Além das brincadeiras e os rebolados, a pequena Maria Alice, filha do casal, é pauta constante nos vídeos. Zé revelou que sempre quis ser pai novo e está curtindo muito a experiência da paternidade:

Ela é meu maior orgulho, a gente acha que ama, mas quando pega no colo, aí que você sabe o que é amor de verdade. É a melhor experiência que já tive na vida, sensacional!

E Virginia completa:

A Maria Alice é minha vida, eu nunca imaginei que pudesse amar tanto uma pessoa assim. Só depois de ser mãe que eu acho que a gente compreende. Ela me dá muita força pra fazer o que eu tenho que fazer e me dedicar ainda mais, até porque tudo é para a Maria.

Diferentemente dos artistas que preferem não mostrar o rostinho da criança, o casal optou por abrir as portas da casa e deixar o público fazer parte da família. Tanto no Instagram quanto no Youtube, a bebê cresce diante das lentes. Quando questionada se há certa preocupação com a exposição e as críticas, a influenciadora disparou:

O meu conteúdo é a minha rotina. Da hora que eu acordo até a hora que vou dormir, é inevitável não mostrar a minha filha. Sempre recebi muito carinho das pessoas que me seguem, então, não tenho problema em mostrar o rostinho e o desenvolvimento dela. Mas não foco cem por cento nisso, até porque ela tem o momento, humor e a rotina dela. O que eu mostro é só uma parte do que acontece. Eu amo o que eu faço, amo os meus seguidores e todo o carinho que recebo. Sei que tem muita gente que realmente fica feliz com o que eu posto, então, tento focar nessas pessoas.

Neste ano, ela e Camila Loures também lançaram o PodCats e deram o que falar ao entrevistarem diversas celebridades, como Anitta, Carlinhos Maia, Gabi Brandt, João Guilherme, Lucas Rangel, Whindersson Nunes, Vitão e Leonardo. No entanto, a dupla pegou os fãs de surpresa ao anunciarem a pausa do podcast. Mas, para a alegria geral, Virginia entregou que coisa boa está por vir:

Nossa, o PodCats com a Camila foi tão bom! Esse foi o primeiro projeto que eu apresentei, fiquei bem ansiosa, mas deu tudo certo. Me surpreendi com tudo, os episódios renderam demais. Eu gosto de fazer suspense, só vou falar que tem segunda temporada vindo aí!

E não pense que é só a mãe de Maria Alice que gosta de colocar a fofoca em dia com os famosos, não! Zé Felipe é conhecido pelo público por ser uma Maria Fifi de mão de cheia.

Eu sou mesmo um fofoqueiro declarado, assumo mesmo. Quem não gosta de uma boa fofoca? [risos].

E os projetos musicais de Zé Felipe também estão a todo vapor:

Olha, estamos preparando um lançamento daqueles para janeiro, enquanto isso, vão ouvindo o EP Joseph que está muito bom! Não posso falar mais que isso, já estou me segurando pra não falar demais [risos].