Festas privadas de réveillon têm alta procura e prometem seguir rígidos protocolos

31/12/2021 | 07:02



Nas últimas semanas, o avanço da variante Ômicron solidificou a decisão de muitas cidades e capitais em cancelar os eventos públicos de fim de ano. Para ficar apenas nas festas mais badaladas, basta dizer que São Paulo não irá promover réveillon na Avenida Paulista; que no Rio de Janeiro, nada de mega shows nas areias de Copacabana; e que, em Salvador, o tradicional Festival da Virada também não irá acontecer. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que ao menos 64% das cidades do País cancelaram as aglomerações da noite do dia 31.

Todo esse cenário poderia indicar uma repetição do réveillon passado - em que a pandemia do coronavírus impediu a realização de todo e qualquer tipo de festa. Mas, agora, na virada para 2022, a situação é outra. Apesar dos cancelamentos e restrições dos eventos públicos, hotéis, clubes, restaurantes, bares e outros estabelecimentos particulares estão autorizados a realizarem suas festas de réveillon. De acordo com organizadores ouvidos pela reportagem do Estadão, a procura por pacotes das festas particulares é surpreendentemente alta (em alguns casos, os ingressos já estão até esgotados). O público também está valorizando a implementação de protocolos sanitários rígidos, a diminuição do número de participantes e a implementação do passaporte vacinal.

A festa de réveillon do Clube Paulistano é um bom exemplo de rigidez sanitária. A diretoria da entidade disponibiliza gratuitamente a testagem para detecção de covid para os convidados do evento - mesmo para quem estiver com o esquema vacinal completo. Além disso, a edição deste ano será realizada em espaço aberto.

Os hotéis também estão encabeçando a lista de eventos de fim de ano. Lugares "menos fechados" e com apelo para um certo contato com a natureza estão entre os preferidos do público. Neste sentido, o Almenat Hotel, da rede Hilton, cercado pela Mata Atlântica e perto de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, tem atraído quem não quer enfrentar aglomerações. Em outros hotéis, como Hyatt e Tivoli Mofarrej, as festas irão seguir os protocolos sanitários e será obrigatória a apresentação do passaporte vacinal.

No tradicional Terraço Itália, na região central de São Paulo, todas as mesas próximas às janelas já estão vendidas ( e a expectativa é de lotação máxima)."O jantar com música ao vivo está confirmado, seguimos todos os protocolos estabelecidos no momento, disponibilizamos álcool em gel nas mesas para os nossos clientes (e nas áreas comuns). Também existe a obrigatoriedade de usar máscaras para circular no restaurante", disse o gerente geral do Terraço Itália Alberto Cestrone.

Por falar em tradição, o bar Brahma, na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, também confirmou sua festa de fim de ano. O bar promete distanciamento entre mesas, disponibilização de álcool gel, luvas para manuseio no buffet e uso de máscara obrigatório durante a circulação na casa - além da apresentação do cartão de vacinação na entrada. Para quem prefere uma balada e quer dançar na virada do ano, a Festa do Santo Forte deve ser uma das opções mais procuradas na cidade de São Paulo. Realizada no Fabrique Club, na Barra Funda, o local diminuiu em 30% a capacidade de público (de 1000 para 700 convidados). Assim como em outros eventos, será obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e o uso de máscara será obrigatório (poderá ser retirada para consumo de bebidas).

A cidade de São Paulo exige o comprovante de vacinação para lugares com mais de 500 pessoas. Por isso, alguns restaurantes com capacidade inferior a esse número estão dispensando os comprovantes. No Bananeira, localizado na Vila Suzana, a festa acontecerá em lugar aberto, ventilado, com tapetes de sanitização na entrada e obrigatoriedade de máscaras, luvas e álcool em gel - mas, por comportar apenas 160 convidados, não exigirá carteira de vacinação.

Movimentação

É fato que o público que procura festas em hotéis e restaurantes e bares famosos não é, tradicionalmente, o mesmo que frequenta os eventos públicos. Ainda assim, a proibição da maioria dos eventos públicos também está na raiz da alta procura pelo réveillon privado.

Mas, para driblar a importante questão econômica, é possível encontrar quiosques faturando com venda de ingressos para festas de réveillon. Em Ubatuba, o quiosque Ponto 13 está vendendo ingressos para "Open Bar" e "Open Food" por R$ 180. Quiosques menos estruturados do litoral de São Paulo também estão se preparando para receber mais gente nesta virada - e sem a necessidade de consumação mínima. No Rio, os quiosques terão permissão para funcionar durante a virada do ano, mas estão proibidos de fazer o chamado "cercadinho" na calçada e na areia das praias. A expectativa é que, mesmo com as restrições, o movimento seja intenso.

Festas

Poucas cidades assumiram a responsabilidade de realizarem eventos públicos. No Litoral de São Paulo, a Praia Grande é um dos poucos lugares em que será possível acompanhar queima de fogos, por exemplo. Perguntada sobre os motivos da manutenção dos eventos, a assessoria da Prefeitura da Praia Grande respondeu: "Considerando que a vacinação completa no Estado de São Paulo está em 90% e todas as praias do Estado estão abertas e recebendo turistas há meses, vamos manter a queima de fogos (...). É algo tradicional e cultural". A Prefeitura enfatizou que irá fazer seguir todos os protocolos sanitários, mas que os cuidados são individuais, como "a questão do distanciamento, da vacina e do uso da máscara."

Na mesma linha vai o Balneário de Camboriú (SC), a estrutura para queima de fogos já está sendo preparada ao longo desta semana. Na cidade, há a promessa de fiscalização dos protocolos, mas sem impedimento para a realização de eventos. Em São Miguel do Gostoso (RN), a prefeitura liberou um mega evento privado e também está organizando uma festa pública de réveillon. O evento privado é uma festa de 7 dias que costuma reunir milhares de pessoas (muitas celebridades, inclusive). Neste ano, o Ministério Público tentou impedir a festa, mas um decreto da Prefeitura possibilitou que ele acontecesse (os shows já estão em andamento). Paralelamente, a prefeitura está preparando a sua própria festa da virada.

"Não vou negar que é um grande desafio. Que não é fácil, mas que estamos trabalhando muito. A vigilância sanitária está presente no evento privado. Todas as exigências, inclusive a obrigatoriedade do passaporte da vacina, estão sendo cumpridas pelos organizadores", disse a secretária de Turismo e Comunicação Janielle Linhares da Silva. "Na festa organizada pela Prefeitura, o público vai precisar levar um quilo de alimento e comprovar que tomou as duas doses. Apesar de acontecer na beira da praia, iremos ter controle de acesso, com medição de temperatura e distribuição de máscara", completou.

Janielle afirmou que as festas de réveillon na cidade representam um ganho de R$ 40 milhões de empregos diretos e indiretos para a população local (que é de cerca de 10 mil habitantes). Além disso, segundo Janielle, os números da covid no município estão sob controle.