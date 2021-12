Navio de cruzeiro atraca em Salvador com 56 casos confirmados de covid-19

30/12/2021 | 12:59



O navio Costa Diadema, da Costa Cruzeiros, está atracado em Salvador com 56 pessoas infectadas pela covid-19. Segundo informações de passageiros, eles estão sendo impedidos de descer do cruzeiro, que faria o percurso Santos-Salvador-Ilhéus-Santos. A secretaria municipal de Saúde confirmou a informação. Os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão dentro do navio. De acordo com a agência, uma investigação epidemiológica está em andamento.

Estevão Seccatto, professor da FIA e colunista do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. está no navio e foi testado para covid. O resultado deu negativo, mas levou sete horas para ser entregue. "Se eu estivesse contaminado, poderia ter transmitido a doença muita gente nesse período", disse ele.

Todos os dias, 10% dos passageiros são testados para a doença. Os contaminados são isolados em cabines separadas, nos andares inferiores do navio.

De acordo com Seccatto, mesmo com a confirmação de contaminação, os protocolos de segurança não vêm sendo seguidos. Há fotos e vídeos de passageiros sem máscaras servindo-se no bufê, em festas e na piscina. Também há funcionários fazendo uso inadequado da proteção, com o nariz totalmente de fora.

A academia e o spa foram fechados. Como resultado, a piscina e outros espaços ficaram totalmente lotados, diz Seccatto. "Estamos totalmente sem informação e sem saber para onde irá o navio", afirmou. "Esperamos para ver como a Costa tratará os passageiros."

Procurada, a Costa Cruzeiro não respondeu até a publicação desta matéria. Nos Estados Unidos, as autoridades sanitárias monitoravam nesta quarta-feira, 29, 86 cruzeiros por contaminação por covid-19.