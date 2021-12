A importância dos piscinões

Do Diário do Grande ABC



Apenas 30 minutos de chuva foram suficientes para ocasionar transtornos em várias partes do Grande ABC. Ruas que pareciam leitos de rio. Estação de trem cujas escadarias lembravam cascatas. Cidadãos ilhados à espera de que a tempestade passasse e que a água baixasse para que pudessem seguir o curso de suas vidas.



As cenas que se sucederam pelas cidades do Grande ABC, com maior ênfase em Santo André, mostraram o quanto é preciso investir em prevenção. Neste caso específico, em piscinões e outras obras antienchentes. E, ao mesmo tempo, atuar para que os reservatórios que já existem estejam operantes e livres de entulho para que possam cumprir as suas funções quando necessário. O que não aconteceu ontem em alguns deles.



A enchente ocorreu um dia após o início das obras do Piscinão Jaboticabal, que será o maior do Estado, com capacidade para 900 milhões de litros d’água de chuva em uma extensão de 154 mil metros quadrados. Obra que deverá estar pronta em maio de 2023. Um reservatório que será construído na divisa entre os municípios de São Caetano, São Bernardo e a Capital, mas que será importantíssimo para conter as inundações em toda a região.



Enquanto o Piscinão Jaboticabal não fica pronto, é preciso cuidar dos já existentes. Na região existem 19 que pertencem ao Estado, e são de responsabilidade do Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), e seis municipais, um em São Bernardo, sob o Paço Municipal, e outros cinco em Santo André (Jardim Bom Pastor, Vila América, Santa Teresinha, Homero Thon e Jardim Irene).



Em setembro, este Diário mostrou que o Daee havia retirado 21,3 mil caçambas de lixo, areia e pedra dos reservatórios que administra, o que equivale a 106,4 mil metros cúbicos de detritos. Deste total, 9.400 saíram do Piscinão Petrobras, em Mauá. Na época, a estatal afirmou que eles estavam com 95% da capacidade livre. Diante das imagens de ontem, deu para ver que não foi o suficiente. Que ainda há muito o que se fazer para que o Grande ABC não fique submerso outras vezes durante a estação das chuvas.