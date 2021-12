Lucro industrial das empresas da China tem alta anual de 9% em novembro

27/12/2021 | 07:20



O lucro industrial das empresas da China aumentou em um ritmo mais lento em novembro, mostraram dados oficiais nesta segunda-feira, com os produtores de matérias-primas enfrentando preços mais baixos das commodities. O lucro industrial no mês passado subiu 9,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, em comparação com o aumento de 24,6% em outubro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). Para o período de janeiro a novembro, o lucro industrial da China cresceu 38,0% no ano.

A queda nos preços das commodities no mês passado pesou no aumento dos lucros para os produtores de matérias-primas, mas ao mesmo tempo ajudou a elevar os lucros dos fabricantes de equipamentos e bens de consumo, disse o departamento de estatísticas.

Os fabricantes de bens de consumo registraram um aumento mais rápido nos lucros em novembro, graças à recuperação estável da produção e aos preços mais altos. Produtores de equipamentos em novembro também reverteram sua queda nos lucros e mostraram lucros aumentando 0,8% no ano.