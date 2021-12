Governo do Estado autoriza início das obras do Piscinão Jaboticabal

Do Diário do Grande ABC



26/12/2021 | 18:14



Governador em exercício do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), autoriza para amanhã o início das obras do Piscinão Jaboticabal, que deverá ficar entre os limites de São Bernardo, São Caetano e a Capital.

Conforme informações do Palácio dos Bandeirantes, as obras deverão ter início às 10h. A obra será o maior reservatório da RM (Região Metropolitana) e deverá beneficiar mais de 500 mil pessoas. A estrutura deverá ser construída no córrego Jaboticabal, entre os ribeirões dos Couros e dos Meninos.

Em entrevista exclusiva ao Diário, em novembro, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, pontuou que o Estado já estava com “tudo pronto” para iniciar a construção do piscinão. Ainda conforme o titular da pasta, o governo do Estado assumiu a execução da obra e irá utilizar recursos do tesouro para a construção do reservatório. O valor total estimado para o empreendimento será de R$ 238 milhões, sendo aproximadamente R$ 132 milhões para obras físicas e R$ 106 milhões para as desapropriações.

O reservatório deverá ser construído em 15 meses pelo Consórcio RAC Jaboticabal, formado pelas empresas Passarelli Engenharia e Construção Ltda e Planova Infraestrutura Eireli.