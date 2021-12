Metade das brasileiras não conseguiu garantir o presente que o filho pediu

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/12/2021 | 00:02



Assim que o mês de dezembro inicia, as pessoas já começam a pensar nos presentes que irão distribuir no Natal. E a prioridade das mamães é sempre os pequeninos, que em muitos lares brasileiros aprendem sobre a existência do Papai Noel e acreditam em toda a fantasia que o Natal traz, incluindo o presente que o Bom Velhinho deixa embaixo da árvore.

Porém, devido à grande divisão social existente no Brasil, não são todas as famílias que têm condições de presentear suas crianças neste feriado cristão. E conforme constatou o portal Trocando Fraldas em seu mais recente estudo. Segundo o levantamento, 48% das brasileiras não têm condições de dar o presente que seu/sua filho(a) havia pedido. Principalmente as que estão na faixa etária entre 40 e 49 anos, com 65% das entrevistadas.

Os dados por Estados demonstram que Roraima é o que mais mães têm condições de dar o presente que o filho pediu. No Distrito Federal e no Rio de Janeiro, 61% e 59%, respectivamente, deram o presente desejado pelos pequenos. Em São Paulo o percentual é de 52%, e 51% no Espírito Santo. E, por fim, Rondônia é o Estado em que menos famílias poderão dar o presente desejado a seus pequenos, com 29% das entrevistadas.