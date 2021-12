Diário do Grande ABC



25/12/2021 | 09:08



São nos gestos mais simples que muitas vezes podemos enxergar a essência do espírito natalino, do verdadeiro sentimento de amor ao próximo. Na tarde de ontem, o Diário testemunhou um desses momentos de enorme emoção.

Em mais um dia de realização de pautas, o experiente e brilhante repórter-fotográfico Celso Luiz estava registrando imagens da movimentação de última hora das compras de Natal no calçadão da Oliveira Lima, tradicional ponto de comércio de rua de Santo André, quando um fato no meio daquele vai e vem de pessoas com suas sacolas o chamou a atenção. Pelas lentes de sua máquina fotográfica, Celso acompanhou o exato momento em que uma mulher enxergou a Raquel Dias, moradora de São Mateus, em São Paulo, e hoje desempregada, e seu filho, o pequeno Gabriel William, 6 anos.

A moça, ao perceber, no olhar de Raquel, o momento profissional difícil que ela vem enfrentando, e que estava com o filho sentado no chão da rua, se aproximou. Em um gesto de enorme empatia, fez o que poderia estar ao seu alcance naquele momento e comprou uma bola de presente para Gabriel. O menino sorriu e a mãe chorou de emoção. E o abraço de agradecimento do filho de Raquel certamente foi o maior presente que essa moça recebeu no dia.

Todo esse registro está no site do Diário e uma das imagens, que ilustra muito bem essa bonita história, está na página 3 desta edição. Que mais momentos como esse, de empatia, de compreensão e de amor ao próximo possam ser razões para reportagens, com histórias emocionantes como a que foi flagrada por Celso Luiz.

Neste Dia de Natal, a mensagem deste Diário (que inclui todos os colaboradores, passando pela direção, por jornalistas e funcionários de diversos setores) a você, leitor, é de agradecimento e desejo de uma celebração abençoada e que possam estar presentes nos lares dos moradores de nossa região muito amor, união, e, principalmente saúde. Feliz Natal!