Com PPP, São Bernardo entrega acesso à Anchieta

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/12/2021 | 09:00



A Prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), inaugurou novo acesso da Anchieta ao bairro Planalto e que envolve nova faixa de rolamento e de acostamento na altura do km 19 da rodovia. A intervenção também vai beneficiar moradores do Jardim Calux.

Ao todo, investimento aportado na obra foi de R$ 1 milhão e custeado por meio de PPP (Parceria Público Privada), sem depender de recursos da administração municipal. O novo acesso ocupa terreno de 1.550 metros quadrados e fica localizado às margens da Via Anchieta. O objetivo da obra é tentar acabar com problemas de tráfegp causados pela antiga ligação viária local.

O pedido de intervenção no trecho, que engloba também acessos aos bairros Assunção e Independência, é antigo e acabou travando devido à burocracia que impediu a liberação para as obras físicas. A intervenção contou com atuação da deputada estadual Carla Morando (PSDB), líder do PSDB na Assembleia e mulher de Orlando Morando, que acabou convocando diretores da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), que faz o controle de investimentos nas vias do Estado de São Paulo.

“É com muita alegria que entregamos esse importante acesso, que vai melhorar a vida dos moradores e dos motoristas. Deixamos de ter acesso precário e perigoso para, agora, termos um digno e correto, com segurança. Além disso, não gastamos um centavo de dinheiro público nesta intervenção. Essa obra ocorreu em parceria direta. A Prefeitura deu todas as licenças, e a iniciativa privada doou o terreno para o município, já escriturado, inclusive, e executou a obra”, pontuou o prefeito Orlando Morando. “Quanto tempo se perde com burocracia neste País. Não estou inventando a roda. Quero somente que ela gire”, emendou o chefe do Executivo de São Bernardo.

Orlando realizou a entrega da obra na quinta-feira, ao lado do secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador, que destacou a participação do Executivo e também das instituições estaduais para o destravamento, conclusão e entrega da obra. “Houve atuação muito forte para exigir autorização por parte dos órgãos estaduais, visando superar as fases burocráticas e, assim, facilitar a vida dos moradores. Ações como essa melhoram a qualidade de vida da população. Prefeito tem honrado com o compromisso”, avaliou Amador.

Agora, a gestão municipal irá articular, junto com os vereadores da base aliada, que o trecho seja batizado com o nome de Jair Alves Moreira, empresário e antigo morador do bairro Planalto. Para isso, deverá enviar à Câmara, no ano que vem, projeto que deverá ser analisado pelo Legislativo são-bernardense.

Além do novo viário, o projeto promoveu outras melhorias nesta região. Com abertura do acesso, moradores do entorno ganharam nova iluminação pública, além da instalação de muro lateral para proteção das casas.