São Bernardo abre inscrições para Craques do Futuro

Da Redação



23/12/2021 | 08:45



Até o dia 17 de janeiro, jovens de 7 a 16 anos de ambos os sexos têm a chance de se inscrever – ou reinscrever – para participar de um dos mais tradicionais projetos de São Bernardo, que foi iniciado na década de 1970, pelo saudoso professor José Rossi, que o batizou como Bola nos Pés e Livro nas Mãos, voltado ao ensino e à prática do futebol a alunos e/ou moradores da cidade, e que atualmente é chamado Craques do Futuro – durante algum tempo, sob tutoria do São Bernardo FC, foi nomeado como Projeto Tigrinho.

De acordo com a administração pública são-bernardense, que promove o projeto por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com a estrutura que a cidade conta e os monitores que tem, é possível atender até 5.000 alunos. As atividades são desenvolvidas em campos de várzea do município, muitos deles recém-reformados e que ganharam gramado sintético.

São 23 núcleos espalhados pela cidade que atendem ao projeto: 11 Unidos, Acaff, Areião, Corintinha, Crec Baetinha, DER, Ferrazópolis, Jardim do Lago, Lavínia, Madureira, Nova Petrópolis, Orquídeas, Palestrinha, Palmeirinha do Batistini, Palmeirinha do Tanque, Paulicéia, Riacho Grande, Sansil, Selecta, Taboão, Tatetos, Vila São José e Vila São Pedro

“O período de restrições foi importante para reduzir os efeitos da pandemia, mas todas as medidas adotadas até agora, especialmente a vacinação, agora com a perspectiva de imunização de jovens a partir de 5 anos, nos dá condições de retomar iniciativas como essa. E nesse momento, mesmo ainda com alguns cuidados, é fundamental resgatarmos projetos esportivos, estimular ações de fomento às atividades físicas. Esse programa faz diferença na vida das pessoas e São Bernardo é tradicional celeiro na formação de jogadores de futebol”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Inscrições devem ser feitas virtualmente pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/web/esporte/craques-do-futuro.

Mais informações pelos telefones 2630-7426 ou 2630-7427. Os alunos deverão comparecer acompanhados de seus responsáveis, na unidade que escolheu e munidos de documento com foto, após 18 de janeiro, para efetivar a matrícula.