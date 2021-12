Representante brasileiro Deserto Particular está fora do Oscar 2022 e Seiva Bruta segue na disputa

22/12/2021 | 14:11



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelos indicados e vencedores da premiação do Oscar, anunciou na última terça-feira, dia 21, pré-listas de dez categorias. O filme Deserto Particular de Aly Muritiba, selecionado em outubro pela Academia Brasileira de Cinema (ABC) para disputar uma vaga no Oscar 2022, não aparece entre os pré-selecionados, significando que o Brasil não terá um representante na categoria de Melhor Filme Internacional.

Contudo, nem tudo está perdido. Com o curta Seiva Bruta, do diretor Gustavo Milan, na próxima fase de votação, o Brasil segue na disputa pela estatueta de Melhor Curta-Metragem. A produção, protagonizada pela atriz venezuelana Samantha Castillo, aborda a imigração de venezuelanos para o Brasil, contando a história de Marta, que durante a vinda para o Brasil conhece um casal em dificuldades e cria um vínculo com eles pela capacidade de amamentar.

Os indicados finais ao prêmio serão anunciados no dia 8 de fevereiro e a cerimônia de premiação está com data marcada para 27 de março.