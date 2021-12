Petrobras conclui renovação de registro de prateleira na SEC, dos EUA

22/12/2021 | 08:58



A Petrobras informou que concluiu a renovação do seu Registro de Prateleira (shelf registration) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Em comunicado ao mercado, a empresa lembra que o shelf registration permite à estatal ofertar valores mobiliários no mercado de capitais norte-americano de forma ágil e abrangente, aproveitando as oportunidades de mercado, com objetivo de reduzir custos e facilitar a gestão de sua dívida.

A atual renovação ocorre após a conclusão das obrigações previstas em acordo com o Departamento de Justiça Norte-Americano (DOJ), e a qual permite à Petrobras o retorno ao status de emissor frequente, denominado Well-Known Seasoned Issuer (WKSI), o que possibilitou que tal registro fosse concedido de forma automática, permitindo maior flexibilidade às eventuais ofertas da companhia no futuro.

O shelf registration tem validade de 3 anos.