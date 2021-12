Ex-Susep, Solange Vieira assume cargo no BNDES

19/12/2021 | 10:36



Solange Paiva Vieira, ex-superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), assumirá o cargo de diretora de Crédito à Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no lugar de Petrônio Cançado.

A executiva é tida como próxima do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao anunciar sua saída da Susep, em outubro, o ministério informou, em nota, que ela havia sido "escalada pelo ministro para assumir a implementação de programas estratégicos da agenda econômica que serão executados por intermédio do banco".

Antes do início do governo, no fim de 2018, ela chegou a ser cogitada para o comando do BNDES, mas acabou indicada para a Susep.